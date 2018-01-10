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Kaçak dağ keçisi avına 27 bin lira ceza

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 dağ keçisini kaçak avlayan kişiye 27 bin 770 TL ceza kesti. Türkiye'de koruma altındaki türlerden ve özellikle Toroslar'da...

Kaçak dağ keçisi avına 27 bin lira ceza

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 dağ keçisini kaçak avlayan kişiye 27 bin 770 TL ceza kesti.
Türkiye'de koruma altındaki türlerden ve özellikle Toroslar'da görülen dağ keçilerini avlayan ve adı açıklanmayan kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine para cezası uygulandı. Bir kişinin evinde, 2 yaban keçisine ait 'trofe' olarak adlandırılan boynuzlar bulunduğuna dair ihbar üzerine Antalya Şube Müdürlüğü Güllükdağı (Termessos) Şefliği ekipleri, jandarmayla iş birliğinde eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 2 yaban keçisine ait trofeler ve yivli silah ele geçirildi.
Yapılan açıklamada, ilgili kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet nedeniyle 1770 TL idari para cezası ve 2 yaban keçisi için de 26 bin TL olmak üzere toplam 27 bin 770 TL ceza yazıldığı kaydedildi.

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