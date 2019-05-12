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Kaçak balık avında kullanılan bot ve ağ ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da kaçak balık avcılığına karşı yürütülen çalışmalarda ağ ve bot ele geçirildi. Güney köyü göl kenarında şüpheli bir araçta yapılan arama sonucunda balık avlamada kullanılan çeşitli materyaller...

Kaçak balık avında kullanılan bot ve ağ ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da kaçak balık avcılığına karşı yürütülen çalışmalarda ağ ve bot ele geçirildi. Güney köyü göl kenarında şüpheli bir araçta yapılan arama sonucunda balık avlamada kullanılan çeşitli materyaller ele geçirilirken, araç sürücüsüne 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 1635 lira idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, av yasağının başlamasının ardından kaçak avcılık yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, Elazığ-Diyarbakır karayolu Güney köyü göl kenarında şüpheli bir araç tespit edildi. Avlanma yasağı olan dönemde bot ve ağla kaçak balık avcılığı yapıldığı tespit edilirken araçta da birçok materyal ele geçirildi. Yapılan arama sonucu araçta 75 çeşitli boylarda göl ve sazan balığı, 2 metre uzunluğunda şişme bot, bota ait kürekler ve 400 metre balık ağı ele geçirildi.

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