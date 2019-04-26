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Kaçak avlanan balıkçılar suçüstü yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, trolle kaçak avlanan balıkçılar suçüstü yakalandı. Balıkçılara toplam 49 bin 430 TL ceza kesilirken, yakaladıkları 41 kasa balık, Çocuk Bakım Evleri'ne dağıtıldı. Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü...

Kaçak avlanan balıkçılar suçüstü yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesinde, trolle kaçak avlanan balıkçılar suçüstü yakalandı. Balıkçılara toplam 49 bin 430 TL ceza kesilirken, yakaladıkları 41 kasa balık, Çocuk Bakım Evleri'ne dağıtıldı.
Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Karina(Dil Gölü) Lagünü açıklarında trolle kaçak balık avlandığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, kaçak avlanan balıkçıları fotoğraf ve video çekerek, kayıt altına aldı. Ardından jandarma ve Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri,  balıkçıların bulunduğu Didim Eski Liman Bölgesi'nde bağlı olan tekneye operasyon yaptı
Teknede bulunan 41 kasa balığa el konuldu. Balıkçılara da 49 bin 430 TL idari para cezası uygulandı.
El konulan balıklar, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 34'üncü maddesine istinaden Çocuk Bakım Evleri'ne dağıtılmak üzere Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rutin denetimlerin yanı sıra bölgede avcılık yapan balıkçılardan gelen ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

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