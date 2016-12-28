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Kaçak avlanan 70 yaban ördeği ve 1 kaza, 7 bin 260 lira ceza

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), () - EDİRNE’nin İpsala İlçesi’ne bağlı Ahır Köyü’nde jandarma tarafından kaçak olarak avlanmş 70 yaban ördeği ve 1 yaban kazı bulunurken, 2 kişiye toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi....

Kaçak avlanan 70 yaban ördeği ve 1 kaza, 7 bin 260 lira ceza

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), () - EDİRNE’nin İpsala İlçesi’ne bağlı Ahır Köyü’nde jandarma tarafından kaçak olarak avlanmş 70 yaban ördeği ve 1 yaban kazı bulunurken, 2 kişiye toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi.
İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ahır Köyü’nde yol emniyeti ve kontrol devriyesi sırasında şüphe üzerine L.H.’nin kullandığı aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın bagajında kaçak olarak avlandıkları tespit edilen 70 yaban ördeği bulundu. Avlanan yaban ördekleri İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, L.H.’ye 6 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
TEYPLE YABAN KAZI AVLAYANA CEZA
Jandarma ekipleri Ahır Köyü’ndeki avlak sahada yasak olmasına rağmen S.K.’nın teyp kurarak 1 yaban kazı avladığını tespit etti. Yaban kazı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, S.K.’ye 760 lira para cezası kesildi. Soruşturmalar sürüyor.

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