Kaçak avcılara ağır para cezası

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da, av yasağına rağmen kaçak balık avlarken suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında toplam 6 bin 540 TL idari para cezası uygulanırken, avladıkları balıklar ve av malzemelerine el konuldu.

Şarkikaraağaç, Eğirdir ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, av yasağına rağmen kaçak balık avladığını belirdikleri 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda ağ, 1000 metre misina balık ağı, şok cihazı, akü, balık avlamak için kullanılan elektrikli kepçe, ruhsatsız sandal ile 450 metre ağ ele geçirildi. Baskında, kaçak avcıların yakaladığı 21 sazan ve 3 alabalığa da el konuldu. Şüphelilere Av Kanununa muhalefet suçundan 6 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.

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