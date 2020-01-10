Son Dakika
Kaçak avcılara 40 bin TL ceza
GÜVENLİK 10.01.2020, 15:10
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, kaçak avlandıkları tespit edilen 8 avcıya, toplam 40 bin 644 TL ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa ve yaban hayatını korumaya yönelik yaptıkları çalışmada, Sütçüler ilçesi Sarayköy Ece mevkiinde tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın kuşu avladıkları tespit edilen S.Ö., İ.Ö, Ö.B. ve R.G. ile Yeşilköy Karakilise mevkisinde koruma altında olan dağ keçisini avladığı belirlenen A.G., İ.G., R.C. ve R.U.'yu gözaltına aldı. Ekipler, avcıların kullandığı 23 tuzak ve 11 av tüfeğine el koydu. Jandarma ekipleri, avcıların vurduğu bir dağ keçisini de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
Haklarında işlem yapılan avcılara toplamda 40 bin 644 TL idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa ve yaban hayatını korumaya yönelik yaptıkları çalışmada, Sütçüler ilçesi Sarayköy Ece mevkiinde tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın kuşu avladıkları tespit edilen S.Ö., İ.Ö, Ö.B. ve R.G. ile Yeşilköy Karakilise mevkisinde koruma altında olan dağ keçisini avladığı belirlenen A.G., İ.G., R.C. ve R.U.'yu gözaltına aldı. Ekipler, avcıların kullandığı 23 tuzak ve 11 av tüfeğine el koydu. Jandarma ekipleri, avcıların vurduğu bir dağ keçisini de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
Haklarında işlem yapılan avcılara toplamda 40 bin 644 TL idari para cezası kesildi.
9°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:17
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11