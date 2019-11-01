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Kaçak avcılara 20 bin lira ceza
KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, yasa dışı avlanan ve av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye toplam 20 bin 136 liralık para cezası kesildi. Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ve Cihanbeyli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı...
GÜVENLİK 01.11.2019, 09:32
KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, yasa dışı avlanan ve av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye toplam 20 bin 136 liralık para cezası kesildi.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ve Cihanbeyli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yapalı Mahallesi'nde 2 kişinin yasa dışı avlandığını yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 2 kişiyi av malzemeleriyle yakaladı. Avda kullanılan ve gözünde maske olan şahin, yem olarak kullanılan 8 kır güvercini ve çeşitli tuzaklara da el koyuldu. Kuşlar, daha sonra doğal ortamına salındı. 2 kişi hakkında, 15 bin 290 lirası tazminat 4 bin 846 lirası idari para cezası olmak üzere toplam 20 bin 136 liralık para ceza kesildi.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ve Cihanbeyli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yapalı Mahallesi'nde 2 kişinin yasa dışı avlandığını yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 2 kişiyi av malzemeleriyle yakaladı. Avda kullanılan ve gözünde maske olan şahin, yem olarak kullanılan 8 kır güvercini ve çeşitli tuzaklara da el koyuldu. Kuşlar, daha sonra doğal ortamına salındı. 2 kişi hakkında, 15 bin 290 lirası tazminat 4 bin 846 lirası idari para cezası olmak üzere toplam 20 bin 136 liralık para ceza kesildi.
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