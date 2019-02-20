Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis...
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti

Kaçak avcılara, 1 yılda 12 milyon lira ceza uygulandı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2018 yılında kaçak avlanan 8 bin 259 kişiye, toplam 12 milyon 208 bin TL ceza kesti.  Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında av...

Kaçak avcılara, 1 yılda 12 milyon lira ceza uygulandı
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2018 yılında kaçak avlanan 8 bin 259 kişiye, toplam 12 milyon 208 bin TL ceza kesti. 
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında av koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettirildiği bildirildi.  Açıklamada, 2018 yılında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 6 bin 670 avcıya 6 milyon 259 bin TL, yine aynı kanun doğrultusunda ekosistemde tahribat ve eksilme meydana gelmesine neden olan bin 589 kişiye de 5 milyon 949 bin TL olmak üzere toplam 12 milyon 208 bin TL'lik ceza işlemi gerçekleştirildi. 2018 yılında kaçak avda kullanılan otomobil, tüfek, traktör, ses sitemi, motorlu tekne gibi 3 bin 10 adet araca da el konuldu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328