Kablo hırsızlığına 6 yıl hapis cezası

Faruk KIYAK/ İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, Telekom'a ait hatlardan kablo çalması nedeniyle yargılanan 52 yaşındaki Ali Güngör 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2015 yılında Türk Telekom'a ait Kartepe ile Pamukova hattından kablo hırsızlığı yapan Ali Güngör suçüstü yakalandı. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Güngör hakkında 6 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay da cezayı onayınca Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Güngör'ü Pazarçayır Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne çıkarılan Ali Güngör işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Faruk KIYAK/ İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, Telekom'a ait hatlardan kablo çalması nedeniyle yargılanan 52 yaşındaki Ali Güngör 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.