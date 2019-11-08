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Kablo hırsızlarının paspaslı kamuflajı işe yaramadı
ADANA'da bir tenis kortunun elektrik kablolarını çalan iki hırsızdan biri, güvenlik kameralarına yakalanmamak için başına 'otomobil paspası' koydu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay,...
GÜVENLİK 08.11.2019, 11:31
ADANA'da bir tenis kortunun elektrik kablolarını çalan iki hırsızdan biri, güvenlik kameralarına yakalanmamak için başına 'otomobil paspası' koydu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Millet Bahçesi yanında bulunan tenis kortunda meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt toplayıcısı Şahin Cando (31) ve Gökhan Güçlü (33) korta ait bakım elektirik kablolarını keserek çalmaya başladı. Bu sırada güvenlik kameralarını fark eden Cando, yüzünü gizlemek için başına otomobil paspası koydu. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
KORTA GELİNCE ANLADI
Sabah korta gelen spor kompleksininin sorumlusu M.T., elektrik kablolarının çalındığını fark edince polisi aradı. Bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini saptadı. 400 lira değerinde 80 metre elektirik kablosu kesen iki şüpheli, kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden Cando ve Güçlü, "Kablolaların atılmış olduğunu düşündük, aldığımız kabloları 60 liraya satıp aramızda paylaştık" dedi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Cando ve Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Millet Bahçesi yanında bulunan tenis kortunda meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt toplayıcısı Şahin Cando (31) ve Gökhan Güçlü (33) korta ait bakım elektirik kablolarını keserek çalmaya başladı. Bu sırada güvenlik kameralarını fark eden Cando, yüzünü gizlemek için başına otomobil paspası koydu. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
KORTA GELİNCE ANLADI
Sabah korta gelen spor kompleksininin sorumlusu M.T., elektrik kablolarının çalındığını fark edince polisi aradı. Bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini saptadı. 400 lira değerinde 80 metre elektirik kablosu kesen iki şüpheli, kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden Cando ve Güçlü, "Kablolaların atılmış olduğunu düşündük, aldığımız kabloları 60 liraya satıp aramızda paylaştık" dedi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Cando ve Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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