Kablo hırsızları yakalandı

Ersan SAN/İSTANBUL,()-AVCILAR'da içerisinde 120 bin lira değerinde elektrik kablosu bulunan kamyonu kaşıkla çalıştırarak çaldıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir elektrik işletmesine ait şantiyeye gelen yaşları 18'den küçük 3 kişi, buradaki içerisinde 4 makara yüksek gerilim hattı elektrik kablosu bulunan kamyonu çay kaşığıyla çalıştırarak kaçtı.

Görevlilerin farkına varması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları arama sonucu, şüphelilerin çaldıkları aracın yeri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, üç şüpheliyi gözaltına aldı. Kamyondaki kabloların eksik olduğunu gören ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bir boş araziye gitti. Buradaki iki makara kabloyu da vinç yardımıyla kamyona yükleyen polis ekipleri, firma yetkililerine teslim etti. Firma yetkilisinin de aracı kontak anahtarı yerine çakı ile çalıştırdığı görüldü.

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