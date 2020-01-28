Kablo hırsızları ormanda saklanırken yakalandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, direklerin arasındaki kabloları kesen 2 şüpheli, jandarma tarafından ormanlık alanda saklanırken yakalandı.

İlçede internet bağlantısının kesilmesinin ardından kablo hırsızlığı olayı olabileceğinden şüphelenen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keben Mahallesi'nde bir dağıtım şirketine ait 5 direk arasındaki kabloların kesilmiş olduğunu saptadı. Olayın meydana geldiği bölgede yapılan detaylı incelemenin ardından, 500 metre rulo şeklinde kablo, 1 adet demir kesme makası ve direğe dayalı vaziyette 1 merdiven ele geçirildi.

Olay yerine yakın bir yerde şüpheli bir araç tespit eden ekipler, çevrede arama faaliyeti başlattı. Yapılan arama sonucunda, ormanlık alanda saklanan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, kabloları kestiklerini ve jandarma ekiplerini görünce ormanlık alana kaçtıklarını itiraf ederken, 5 ay önce de Mut ilçe merkezinde 350 metre civarında kablo kestiklerini, bu kabloların bir kısmını yakarak bakır haline getirdikten sonra hurda bakır olarak sattıklarını söyledi. Şüphelilerin ifadesinde, kablolardan bir kısmının ise yakalanan şüphelilerden birinin evindeki samanlıkta saklı olduğu da itiraflar arasında yer aldı. Şüpheliye ait samanlıkta yapılan aramada, çalıntı kablolar ele geçirilirken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



