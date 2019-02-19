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Kablo hırsızı Afganistan uyruklu 2 kişi, tutuklandı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, jandarma tarafından telefon kablolarını keserken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu 2 kişi tutuklandı.  Olay, Terziler Mahallesi Arkaya mevkiinde meydana geldi. Afganistan...

Kablo hırsızı Afganistan uyruklu 2 kişi, tutuklandı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, jandarma tarafından telefon kablolarını keserken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu 2 kişi tutuklandı. 
Olay, Terziler Mahallesi Arkaya mevkiinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Mohammad Asıf F. ile Omid H. (32) telefon kablolarını kesmeye çalışırken mahalleli tarafından fark edildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, 2 şüpheliyi suçüstü yakadı. 2 şüpheli, gözaltına alınırken, kamyoneti ve yanlarında bulunan 2 demir kesme makası, yaklaşık 9 kilo daha önceden kesilmiş bakır kablo teli, 4 demir testere, bidon içerisinde motorin, yan keski, satır, bıçak ve iplere ise el konuldu. Uşak'ta oturdukları öğrenilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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