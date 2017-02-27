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'Jigolo çetesi'ne dolandırıcılıktan beraat

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olacakları vaadiyle 'jigolo' olmak isteyen gençleri dolandırdıkları öne sürülen 9 sanık 'dolandırıcılık' suçundan beraat ederken,...

'Jigolo çetesi'ne dolandırıcılıktan beraat

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olacakları vaadiyle 'jigolo' olmak isteyen gençleri dolandırdıkları öne sürülen 9 sanık 'dolandırıcılık' suçundan beraat ederken, 'çete' suçundan ceza aldı.
Antalya'da örgüt ve çete suçlarına bakan cumhuriyet savcılığının, 'jigolo adayı' mağdurlardan birinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Kasım 2012'de 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Bedia A., Çiğdem D., Esra K., Tuğba E., Ömer Coşkun K., Ozan D., Fatih K., Ferdi S. ve Melih B.'nin, jigololuk yapmaları için 65 genci kandırıp fuhuşa teşvik ettikleri ileri sürüldü. Sanıkların kurduğu internet sitesine çeşitli kentlerden, özellikle dar gelirli erkeklerin başvurduğu, jigolo adaylarının, zengin iş kadınlarıyla 1000 Euro karşılığında birlikte olacakları, alacakları paranın yüzde 15'ini çeteye vermeyi kabul ettikleri tespit edildi. Soruşturma sonunda her sanık hakkında 'dolandırıcılık' ve 'çete' suçlarından 65 yıldan 325 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
ÇETEDEN CEZA ALDILAR
Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 5 yıl süren yargılama sonunda karara bağlandı. Bütün sanıkların daha önce tahliye edildiği davanın karar duruşmasına, taraf avukatları katıldı. Yargılama sonunda sanıklardan Ozan D. 'örgüt yöneticisi' olmaktan 3 yıl 4 ay, diğer sanıklar Tuğba E., Esra K., Çiğdem D., Bedia A., Fatih K., Ferdi S., Metin B. ile Ömer Coşkun K. ise 'örgüt üyeliği' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapse mahkum edildi. Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin mahsubuna karar veren mahkeme, haklarında daha önce konulan adli kontrol kararının da kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, dolandırıcılık suçundan ise tüm sanıkların beraatına karar verdi.

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