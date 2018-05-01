Jeoloji mühendisi kazada öldü, arkadaşı ağır yaralandı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlkan Kuru ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı jeoloji mühendisi Hakan Ergen yaşamını yitirdi.
Kaza, pazar akşamı, Lüleburgaz- Edirne karayolunun Ayvalı köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. İlkan Kuru, viraja girerken kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, önce yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı, ardından 4 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazada, hurdaya dönen araçtaki jeoloji mühendisi Hakan Ergen yaşamını yitirdi, otomobili kullanan arkadaşı İlkan Kuru ise ağır yaralandı. Kuru, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Kaza, pazar akşamı, Lüleburgaz- Edirne karayolunun Ayvalı köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. İlkan Kuru, viraja girerken kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, önce yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı, ardından 4 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazada, hurdaya dönen araçtaki jeoloji mühendisi Hakan Ergen yaşamını yitirdi, otomobili kullanan arkadaşı İlkan Kuru ise ağır yaralandı. Kuru, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI