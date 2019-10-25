Son Dakika
Jeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktı
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik kesilince bir market zincirinin şubesine giren B.Ç. (33), kasa sorumlusuna bıçak çekip kasadan 510 TL gasbetti. Güvenlik kameralarıyla görüntülenen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tufanbeyli...
GÜVENLİK 25.10.2019, 10:19
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik kesilince bir market zincirinin şubesine giren B.Ç. (33), kasa sorumlusuna bıçak çekip kasadan 510 TL gasbetti. Güvenlik kameralarıyla görüntülenen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi Girne Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında bir marketler zincirinin satış şubesine elinde bıçakla giren B.Ç., kasadaki çalışana açtırdığı kasadan 510 TL'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kurulan özel ekip, gasp olayını gerçekleştirdiği saptanan B.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. B.Ç.'nin ilçedeki elektrik kesintisinden yararlanıp, güvenlik kameralarının çalışmadığını düşünerek soygunu gerçekleştirildiği öne sürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi Girne Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında bir marketler zincirinin satış şubesine elinde bıçakla giren B.Ç., kasadaki çalışana açtırdığı kasadan 510 TL'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kurulan özel ekip, gasp olayını gerçekleştirdiği saptanan B.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. B.Ç.'nin ilçedeki elektrik kesintisinden yararlanıp, güvenlik kameralarının çalışmadığını düşünerek soygunu gerçekleştirildiği öne sürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2