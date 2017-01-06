Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

Japon deprem uzmanından “Depreme Hazır Mıyız?” semineri

NİŞANTAŞI Üniversitesi Yapı Kulübü, düzenlediği “Depreme Afetine Hazır Mıyız?” seminerinde Japon deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Moriwaki’i konuk etti. 1990 yılından bu yana Türkiye’de bulunan ve aralarında...

Japon deprem uzmanından “Depreme Hazır Mıyız?” semineri
NİŞANTAŞI Üniversitesi Yapı Kulübü, düzenlediği “Depreme Afetine Hazır Mıyız?” seminerinde Japon deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Moriwaki’i konuk etti.

1990 yılından bu yana Türkiye’de bulunan ve aralarında Marmaray, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nün de olduğu çeşitli projelerde görev alan Yoshinori Moriwaki, topraklarının yüzde 97’si deprem kuşağında olan Türkiye’deki deprem gerçeğine dikkat çekti. Mimar ve inşaat mühendisi adayı öğrencilere yapılarda yapılan temel hataları ve dikkat edilmesi gereken detayları aktaran Moriwaki, ülkemizdeki fay hatları ve zemin durumları, deprem bilgisinin ve paniklememenin önemi, Japonya ve Türkiye’deki deprem felaketlerini önleme yöntem karşılaştırmaları ve yapılarda depremin etkilerini azaltmak amacıyla yeni kullanılmaya başlanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55