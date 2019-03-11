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Jandarmayı görüp, kaçmak isteyince vurularak yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, kaçak kazı yaparken, karşılarında jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 2 kişiden 1'i, tabancayla vurularak, yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece, Sındırgı'nın...

Jandarmayı görüp, kaçmak isteyince vurularak yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, kaçak kazı yaparken, karşılarında jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 2 kişiden 1'i, tabancayla vurularak, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece, Sındırgı'nın Cüneyt Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Kaçak kazı yapan S.Ö. ve H.K., jandarma ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerden S.Ö., tabancayla vurularak, yakalandı. H.K. ise kaçarak, izini kaybettirdi. Yaralı yakalanan S.Ö., götürüldüğü Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. H.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

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