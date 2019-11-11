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Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı
IĞDIR'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak, kendilerine tarihi eser satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete...
GÜVENLİK 11.11.2019, 21:13
IĞDIR'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak, kendilerine tarihi eser satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüphelinin tarihi eser satacağını öğrenen jandarma, alıcı gibi davrandı. Merkez Konak Mahallesi’nde, bugün şüphelilerle buluşan jandarma, düzenlediği operasyonla Bizans dönemine ait 100 sikke ile Urartu dönemine ait tarihi eser nitelikli taş tableti satmaya çalışan D.B.,M.K.,S.A. ve T.C 'yi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüphelinin tarihi eser satacağını öğrenen jandarma, alıcı gibi davrandı. Merkez Konak Mahallesi’nde, bugün şüphelilerle buluşan jandarma, düzenlediği operasyonla Bizans dönemine ait 100 sikke ile Urartu dönemine ait tarihi eser nitelikli taş tableti satmaya çalışan D.B.,M.K.,S.A. ve T.C 'yi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
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