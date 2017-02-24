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Jandarmanın uyuşturucu aradığı evden cephanelik çıktı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ihbarı üzerine arama yaptığı evden 10 gram esrar maddesi ile 5 av tüfeği, 2 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 34 mermi ve 100 av tüfeği...

Jandarmanın uyuşturucu aradığı evden cephanelik çıktı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ihbarı üzerine arama yaptığı evden 10 gram esrar maddesi ile 5 av tüfeği, 2 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 34 mermi ve 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar Köyü'nde oturan 49 yaşındaki H.T.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine, söz konusu evde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada, 10 gram esrar maddesinin yanısıra 5 av tüfeği, biri 9 mm, diğeri 7.65 mm. çapında olan 2 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 34 mermi ile 100 de av tüfeği fişeği bulundu.
Jandarma ekipleri esrar maddesi, tüfek, tabanca, mermi ve fişeklere el koydu, ev sahibi H.T.'yi de gözaltına alarak soruşturma başlattı.

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