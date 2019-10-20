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Jandarmanın durdurduğu otomobilde 100 sikke ele geçirildi
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait 100 sikke ele geçirildi. Sürücü İbrahim D. (31) gözaltına alınırken, sikkeler müzeye teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahim...
GÜVENLİK 20.10.2019, 17:04
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait 100 sikke ele geçirildi. Sürücü İbrahim D. (31) gözaltına alınırken, sikkeler müzeye teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahim D.'nin otomobilinde tarihi eser olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin otomobilini belirledi. Seyitgazi ilçesinde İbrahim D.'nin kullandığı 43 U 6798 plakalı otomobili durduran jandarma, yaptığı aramada Roma dönemine ait tarihi eser niteliğindeki 100 sikke ele geçirdi. İbrahim D. gözaltına alınırken, tarihi sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahim D.'nin otomobilinde tarihi eser olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin otomobilini belirledi. Seyitgazi ilçesinde İbrahim D.'nin kullandığı 43 U 6798 plakalı otomobili durduran jandarma, yaptığı aramada Roma dönemine ait tarihi eser niteliğindeki 100 sikke ele geçirdi. İbrahim D. gözaltına alınırken, tarihi sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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