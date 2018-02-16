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Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli D. Y., takip sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada aralarında hayalet silah olarak adlandırılan Glock'un da bulunduğu 4 tabanca ele geçirilirken,...

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli D. Y., takip sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada aralarında hayalet silah olarak adlandırılan Glock'un da bulunduğu 4 tabanca ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Balballı mevkiinde uygulama yaptığı sırada lüks marka bir otomobil sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Jandarma, durumdan şüphelenip peşine düştüğü aracı yaşanan takip sonucu durdurdu. Araçta yapılan aramada hayalet silah olarak adlandırılan 1 adet Glock, 1 adet Taurus, 1 adet Arcus ve 1 adet Ruger marka olmak üzere toplam 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma D. Y.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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