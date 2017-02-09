Jandarmanın dikkati yakalattı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke İlçesi'nde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenip gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde tarihi eserler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 6 Şubat'ta Ağaçlı Mahallesi'nde yaptıkları yol denetiminde, içinde 3 kişi bulunan otomobili durdurdu. Otomobildeki tedirgin davranışlarda bulunan H.K. Y.Ö. ve Y.E.C., gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlik sorgulamalarında H.K.'nin hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet, Y.Ö.'nün güveni kötüye kullanmak, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, Y.E.C.'nin de uyuşturucu kullanmak, bulundurma, imal etmek ve satmak suçları ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde de arama yapan jandarma, tarihi değeri bulunduğu belirtilen çiçek desenli bir bakır renkli küllük, bronz 7 adet sikke, tokmakbaşlı gül ağacından yapılma bir asa ve bir nal çivisi ele geçirildi. Ayrıca otomobili kullananan Y.Ö.'nün daha önceden uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak suçundan sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıktı. Y.Ö.'ye sürücü belgesiz olarak araç kullanmak suçundan para ceza kesilirken, otomobili trafikten men edildi. Gözaltına alınan üç şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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