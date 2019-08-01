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#Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor
#İstanbul polis tarafından abluka altına alındı
#Birlikte Avlandığı Arkadaşları Domuz Sanıp Vurdu
#MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu
#Erbile
#Muazzez Ersoy
#Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
#KPSS mağdurundan suç duyurusu
#kırmızı ışık ihlali
#başbakan binali yıldırım
#Türkiye Fındık ihracatında Çin pazarı sevinci
#BEBEĞİ BIRAKIP KAÇTI
#Unutturmayacağız
#Kafasına Uydu Anteni Düştü
#ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
#Süleyman Soyludan
#Sosyal Güvenlik Kurumu
#Hakkaride hain saldırı: 3 şehit
#Alman istihbaratı
#Kadın seyirci
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#Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor
#İstanbul polis tarafından abluka altına alındı
#Birlikte Avlandığı Arkadaşları Domuz Sanıp Vurdu
#MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu
#Erbile
#Muazzez Ersoy
#Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
#KPSS mağdurundan suç duyurusu
#kırmızı ışık ihlali
#başbakan binali yıldırım
#Türkiye Fındık ihracatında Çin pazarı sevinci
#BEBEĞİ BIRAKIP KAÇTI
#Unutturmayacağız
#Kafasına Uydu Anteni Düştü
#ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
#Süleyman Soyludan
#Sosyal Güvenlik Kurumu
#Hakkaride hain saldırı: 3 şehit
#Alman istihbaratı
#Kadın seyirci