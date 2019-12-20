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Jandarmadan yağma operasyonu: 4 tutuklama
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini üzerlerine geçirdikleri belirlenen 4 kişilik çete, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Edremit’in Altınoluk...
GÜVENLİK 20.12.2019, 18:46
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini üzerlerine geçirdikleri belirlenen 4 kişilik çete, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Edremit’in Altınoluk Mahallesi'nde, 4 kişilik çetenin tehdit ve baskı ile iş yerlerini zorla üzerlerine geçirdikleri ihbarı üzerine, Edremit Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, harekete geçti. Çete üyelerinin kimliklerini tespit eden jandarma, şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından elde edilen belge ve bilgiler sonucu jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla İ.Y, S.Ü, S.Ö ve B.O.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma' suçlamasıyla Edremit Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.
Edremit’in Altınoluk Mahallesi'nde, 4 kişilik çetenin tehdit ve baskı ile iş yerlerini zorla üzerlerine geçirdikleri ihbarı üzerine, Edremit Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, harekete geçti. Çete üyelerinin kimliklerini tespit eden jandarma, şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından elde edilen belge ve bilgiler sonucu jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla İ.Y, S.Ü, S.Ö ve B.O.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma' suçlamasıyla Edremit Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.
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