Jandarmadan uyuşturucu ve sigara operasyonu

KAYSERİ'de jandarma ekiplerinin asayiş uygulamasında uyuşturucu, tütün ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı asayiş uygulamaları kapsamında 1 kilo 700 gram kubar esrar, 2 bin 500 paket kaçak sigara ve 125 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., B.Ş., H.B., Y.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.



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