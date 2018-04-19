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Jandarmadan uyuşturucu ve sigara operasyonu

KAYSERİ'de jandarma ekiplerinin asayiş uygulamasında uyuşturucu, tütün ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı asayiş uygulamaları kapsamında 1 kilo 700 gram kubar esrar, 2 bin 500 paket kaçak...

Jandarmadan uyuşturucu ve sigara operasyonu
KAYSERİ'de jandarma ekiplerinin asayiş uygulamasında uyuşturucu, tütün ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı asayiş uygulamaları kapsamında 1 kilo 700 gram kubar esrar, 2 bin 500 paket kaçak sigara ve 125 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., B.Ş., H.B., Y.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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