Jandarmadan uyuşturucu ve sigara operasyonu

KAYSERİ'de jandarma ekiplerinin asayiş uygulamasında uyuşturucu, tütün ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı asayiş uygulamaları kapsamında 1 kilo 700 gram kubar esrar, 2 bin 500 paket kaçak sigara ve 125 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., B.Ş., H.B., Y.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı asayiş uygulamaları kapsamında 1 kilo 700 gram kubar esrar, 2 bin 500 paket kaçak sigara ve 125 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., B.Ş., H.B., Y.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI