Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Serpil KIRKESER / İstanbul,()

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler'de düzenlediği operasyonda 30 kilo bonzai ham maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili

gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen bonzai hammaddesinin (Abfubinaca) Esenler'de işlenerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Aylar süren takip sonucunda jandarma şüphelilerin ikamet adreslerine ve satışta kullandıkları araca baskın düzenledi.Araçta yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında iki koli içerisinde birer kiloluk 30 kilitli alüminyum folyo içerisinde toplam 30 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen 30 kiloluk hammaddeden toplamda 9 ton bonzai imal edilebileceği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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