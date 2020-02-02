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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
GÜVENLİK 02.02.2020, 09:48
ANTALYA'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 8 bin 634 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, 3'ü Suriyeli, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu hap satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan arama kararının ardından eve operasyon düzenleyen ekipler, Yıldıray E. ile Suriyeli Yahya E., Mohammed E. ve İslam K.'yi gözaltına alındı. Evde narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda 8 bin 634 captagon hap, 1 kurusıkı tabanca, 55 tabanca mermisi ile bin 300 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu hap satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan arama kararının ardından eve operasyon düzenleyen ekipler, Yıldıray E. ile Suriyeli Yahya E., Mohammed E. ve İslam K.'yi gözaltına alındı. Evde narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda 8 bin 634 captagon hap, 1 kurusıkı tabanca, 55 tabanca mermisi ile bin 300 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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