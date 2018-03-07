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Jandarmadan uyuşturucu baskını

   İhsan YALÇIN/İSTANBUL, () İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına uyuşturucu götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin kimlik...

Jandarmadan uyuşturucu baskını

 

 İhsan YALÇIN/İSTANBUL, () İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına uyuşturucu götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin kimlik bilgileri ve kullandıkları araçlar tespit edildi. Çalışmayı derinleştiren jandarma 28 Şubat 2018 günü şüpheliler Ö.Ö. ve N.D'nin uyuşturucu maddeyi yurt dışına götürmek için hazırlık yaptığını belirledi. Harekete geçen jandarma, şüpheliler Ö.Ö ve N.D’nin Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerinde buluştuğu lokanta önünde güvenlik önlemi aldı. Cadde ve sokak çıkışları kapatıldı. Şüpheli Ö.Ö aracı ile hareket edeceği esnada yakalandı. Şüpheli Ö.Ö’nün kullandığı araçta narkotik köpeği "Etap" ile arama yapıldı. ETAP'ın bagaja tepki vermesi üzerine burada yapılan aramada 3 yangın söndürme tüpü incelemeye alındı. 
Yapılan kontrollerde tüplerin basınç vanalarının boş gösterdiği ancak ağırlığının normal olduğu anlaşıldı. Basınç vanalarını açan jandarma, yangın tüplerinin içine preslenerek gizlenmiş 24 kilogram eroini ele geçirdi. Şüphelilerin, narkotik köpeğinin tepki vermesini önlemek amacıyla tüp kapaklarına kokulu şekerli sakız yapıştırıldığı da  tespit edildi. Uyuşturucu maddenin nerede ve kimler tarafından imal edildiğine yönelik çalışmalar devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

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