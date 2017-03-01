Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İhsan YALÇIN / İSTANBUL, () İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikleri satmak isteyen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.O.Y. isimli kişinin, Türkiye'ye yurtdışından yasadışı yollarla mozaik soktuğu ve satmak için müşteri aradığını tespit etti. Ekipler yaptıkları fiziki takip sonucunda, mozaiklerin bulunduğu araca Sarıyer Zekeriyaköy'de operasyon düzenlendi. Operasyonda; üzerinde azize resimlerinin bulunduğu ve değişik renkte taşlarla yapılmış 2 adet mozaik ele geçirildi. İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne incelenmek üzere gönderilen mozaiklerin, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirildi.

Tarihi eser, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı olması sebebiyle koruma altına alındı.

Olayla ilgili olarak yakalanan A.O.Y.'nun mozaikleri 1 milyon dolara satacağı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin kaçak tarihi eseri Türkiye'ye nasıl soktuğu ve bağlantıları araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

