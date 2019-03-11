Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Jandarmadan silah operasyonu: Koca tutuklandı, eşi serbest kaldı

İZMİR’in Aliağa ilçesinde, sosyal medya üzerinden ruhsatsız silah satışı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı, eşi adli kontrol şartı getirilerek  serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal...

Jandarmadan silah operasyonu: Koca tutuklandı, eşi serbest kaldı
İZMİR’in Aliağa ilçesinde, sosyal medya üzerinden ruhsatsız silah satışı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı, eşi adli kontrol şartı getirilerek  serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında silah satışını yapan çiftin adresi belirlendi. Adrese yapılan operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 20 kuru sıkı tabanca, 274 tabanca mermisi, 14 ruhsatsız av tüfeği, 26 tabanca namlusu, 13 tabanca gövdesi, 38 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. E.B. ve eşi A.B. gözaltına alındı. 
İki şüphelinin sosyal medya üzerinden sattıkları silahları, kargo şirketleri aracılığıyla alıcılara ulaştırdıkları belirlendi. Sorgularının adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328