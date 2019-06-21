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Jandarmadan 'midye' operasyonu: 14 gözaltı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 ton kaçak midye ele geçirildi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Orhangazi ilçesinin Gedelek Mahallesi'nde bulunan...

Jandarmadan 'midye' operasyonu: 14 gözaltı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 ton kaçak midye ele geçirildi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Orhangazi ilçesinin Gedelek Mahallesi'nde bulunan TIR ve 3 minibüse yaptığı baskında 9 ton kaçak midye ele geçirdi. Baskında araçlarda bulunan Ö.A., Ö.K., E.K., M.S.K., B.K., A.A., E.Y., Ş.A., H.A., A.S., A.A., C.G., U.E. ve Ö.A.'yı gözaltına aldı. Karakolda ifadeleri alınan şüphelilere İlçe Tarım Müdürlüğü'nce 1380 sayılı kanuna muhalefet suçundan toplam 22 bin 890 lira ceza kesildi. Şüphelilerden E.A.'nın yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Ö.A.'nın ise göçmen kaçakçılığı suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi. Diğer süpheliler savcılık tarafından serbest kalırken, Ö.A.'nın savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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