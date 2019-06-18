Jandarmadan kalpazan çetesine operasyon

Hakan KAYA/İSTANBUL, () İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya sahte döviz ve Türk Lirası sürmeye çalışan kalpazan şebekesine operasyon düzenledi. Operasyonda sahte 750 bin dolar ile sahte 76 bin TL ele geçirilirken şebeke üyesi 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şebekenin bastıkları sahte döviz ve Türk Liralarını ülke genelinde özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda N.Y. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan, 5 kişilik şebekeye ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri İstanbul'un her iki yakasında da faaliyet gösteren şebekenin sahte paraları şebeke bünyesinde yer alan I.İ. ve H.P. isimli kalpazanların ürettiği, B.İ. ve S.T. isimli şebeke üyelerinin de üretilen sahte paraları piyasaya sürmek üzere dağıtım yaptığı, belirlendi. Süreci yöneten ve sahte paraların kime dağıtılacağını belirleyen kişinin ise N.Y. olduğu bilgisine ulaşıldı.

TURİSTLERE SAHTE DÖVİZ SATACAKLARDI

Şebekenin son dönemde yabancı turistlere yönelik sahte döviz ürettiği ve ürettikleri sahte dövizleri başta yabancı turistlerin ağırlıklı olarak bulunduğu bölgelere dağıtacaklarının belirlenmesi üzerine Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şebeke lideri N.Y, ile H.P., B.T., I.İ.'nin bulunduğu adreslerde arama yapan jandarma ekipleri sahte 500 bin ABD doları ile sahte 76 bin TL ele geçirilirken, yabancı turistlere yönelik olarak sahte döviz tedarik etmek üzere bulunan B.İ.ise Sultanahmet bölgesinde 250 bin sahte ABD doları ile kıskıvrak yakalandı.

OPERASYON ANI JANDARMA KAMERASINDA

Operasyon anı ise Jandarma kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı adreslerde sahte dolarlar ve Türk paraları bulduğu görülüyor.

ŞEBEKE ÜYESİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 5 şüpheliden oluşan şebeke çökertilirken toplamda 750 bin sahte ABD Doları ile sahte 76 bin TL ele geçirildi. Yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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