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Jandarmadan hayat kurtaracak proje

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı'nca, il genelinde hazırlanan kaza analiz raporlarında, motosiklet kazalarının artış gösterdiğinin belirlenmesi üzerine motosiklet sürücülerine yönelik eğitim projesi geliştirildi....

Jandarmadan hayat kurtaracak proje

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı'nca, il genelinde hazırlanan kaza analiz raporlarında, motosiklet kazalarının artış gösterdiğinin belirlenmesi üzerine motosiklet sürücülerine yönelik eğitim projesi geliştirildi. Proje kapsamında, 20 haftada en az 2 bin motosiklet sürücüsünün eğitilmesi hedefleniyor.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan kaza analizleri sonucunda, motosiklet kazalarının özellikle Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerinde daha fazla artış gösterdiği belirlendi. Analiz raporunda, son 5 yıl içinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına bin 24 motosikletin karıştığı, bu kazalarda 24 motosiklet sürücüsünün yağamını yitirdiği tespit edildi. Analiz sonuçlarını değerlendiren İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü'nce, motosiklet kullanıcılarına yönelik eğitim projesi geliştirildi. Proje, 20 hafta ve 20 ders olarak planlanırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek. Motosiklet kazalarına karışan sürücülerin çoğunun 16- 20 yaşlarında olması nedeniyle lise öğrencileri ana hedef kitle olarak belirlendi. İlerleyen günlerde başlanması beklenen seminerlerde, jandarma ekipleriyle birlikte Güvenli Yol Sürüş Kontrol Sistemi Platformu üyeleri eğitim verecek. Acıpayam, Çameli ve Serinhisar bölgesinde yaklaşık 10 bin motosiklet bulunduğunu belirleyen jandarma yetkilileri, eğitimlerde 2 bin sürücüye eğitim vermeyi amaçlıyor. Projeyle kask takma oranının artırılması, motosikletlerin trafikte görünürlüğünün sağlanması, güvenli sürüş bilinci kazandırılması, kazaların azaltılması ve ölüm- yaralanma oranlarının düşürülmesi planlanıyor.

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