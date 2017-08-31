Jandarmadan droneli denetim

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, hayvan pazarı ile mezarlıkta droneli denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilk olarak Seyitgazi yolunda Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda drone ile denetim yaptı. Jandarma ekipleri daha sonra Muttalip Emirler Mahallesi yakınlarına kurulan hayvan pazarını drone ile havadan denetledi. Ekipler dronenin tespit ettiği hayvan satıcıları ile müşteriler arasındaki bir tartışmayı pazar içerisindeki jandarma timine bildirerek kavgaya dönüşmeden önledi.

Jandarmalar, hayvan pazarında sahte paralarla dolandırıcılık olayının gerçekleşmemesi için de hem hayvan satıcılarını hem de pazara gelen vatandaşları uyardı.

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