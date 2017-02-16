Jandarmadan 'Drone' ile havadan denetim

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde jandarma, asayiş ve trafik kontrollerinde 'drone' kullanarak önlemlerini arttırdı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan-İstanbul karayolunda bulunan Yenimuhacir Kavşağı Mevkii'nde 'Drone' ile havadan şüpheli araçlar üzerinde kontrol yaptı. Jandarma, 'Drone' ile havadan yaptığı kontrolde şüpheli araçları görüntülerden tespit ederek kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti. Şüpheli bazı araçlarda ise arama yapıldı. Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, 'drone'lu denetimlerin süreceği bildirildi.



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