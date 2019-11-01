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Jandarma ve MİT'ten ortak FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
BURSA'da, sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini överek, propagandasını yaptığı tespit edilen Y.K. (34), jandarma ve MİT ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı...
GÜVENLİK 01.11.2019, 06:18
BURSA'da, sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini överek, propagandasını yaptığı tespit edilen Y.K. (34), jandarma ve MİT ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Y.K.'nın sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ve 15 Temmuz hain darbe girişimini överek propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.K.'nın Osmangazi ilçesindeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan Y.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, evinde bulunan cep telefonu, hard disk ve laptopa da el konuldu. Y.K.'nın sorgusu sürüyor.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Y.K.'nın sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ve 15 Temmuz hain darbe girişimini överek propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.K.'nın Osmangazi ilçesindeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan Y.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, evinde bulunan cep telefonu, hard disk ve laptopa da el konuldu. Y.K.'nın sorgusu sürüyor.
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