Jandarma, suç makinesini fotokapanla yakaladı
EREĞLİ (Zonguldak), ()- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, jandarma tarafından 8 ayrı suçtan 1 yıldır aranan cezaevi firarisi Y.E., köye yerleştirilen fotokapanla yakalandı. Y.E., tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesinde...
EREĞLİ (Zonguldak), ()- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, jandarma tarafından 8 ayrı suçtan 1 yıldır aranan cezaevi firarisi Y.E., köye yerleştirilen fotokapanla yakalandı. Y.E., tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesinde cezaevi firarisi Y.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca basit yaralama, hayvan hırsızlığı, esrar elde etmek için kenevir yetiştirmek, iki kez resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından da aranan Y.E.'nin ikameti ve gideceği yerlerin güzergahlarına fotokapan yerleştirdi. 1 yıldır aranan Y.E.'nin fotokapan sayesinde Osmanlar köyünde oturan annesinin evine geldiği tespit edildi. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eve yaptığı baskında Y.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E.'nin kesinleşmiş 4 yıl 38 ay 45 gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
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