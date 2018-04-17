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Jandarma sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde kendisini telefonla arayıp 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıya PTT aracılığıyla 8 bin 500 TL gönderen S.Ç., jandarma sayesinde parasını geri aldı. Bayat'a bağlı Mallıca köyünde oturan S.Ç.'yi...

Jandarma sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu
AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde kendisini telefonla arayıp 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıya PTT aracılığıyla 8 bin 500 TL gönderen S.Ç., jandarma sayesinde parasını geri aldı.
Bayat'a bağlı Mallıca köyünde oturan S.Ç.'yi 11 Nisan günü saat 14.00 sıralarında telefonla arayan kişi, kendini 'polis' olarak tanıttı. S.Ç.'ye adının terör örgütüyle anıldığını söyleyen sözde polis, bunu çözebilmek için 10 bin TL istedi. Telefondaki kişiye inanarak otomobiliyle ilçe merkezine giden S.Ç., bankadaki 8 bin 500 TL'sini çekti. S.Ç., dolandırıcının yönlendirmesiyle, parayı PTT aracılığıyla D.A. adına gönderdi. Aynı kişi kısa süre sonra tekrar arayıp, işlemi iptal etmesini ve parayı Ş.Y.K. adına göndermesini istedi. Ancak S.Ç. işlemi iptal edemedi.
Yaklaşık 4 saat boyunca telefonu meşgul olan S.Ç.'nin durumundan şüphelenen yakınları, Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. S.Ç.'yi ilçe merkezinde bulan jandarma ekipleri, dolandırılacağını fark edip, PTT şubesine giderek D.A. adına yatırılan 8 bin 500 TL'lik işlemi iptal ettirdi. Savcının talimatıyla çekilen para sahibine teslim edildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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