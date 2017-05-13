Jandarma özel ekip kurdu, cinayet zanlısı 8 kişiyi yakaladı

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’ne bağlı Erikli Köyü sahilinde geçen yıl Ağustos ayında yazlık barakanın balkonunda 36 yaşındaki Hilmi Ertek’in tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili oluşturulan özel jandarma ekibi, İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.Olay, 7 Ağustos 2016 tarihinde Erikli Köyü sahili Yalı Caddesi'nde bir barakada meydana geldi. Erikli Köyü sahilinde tesisatçılık yapan Hilmi Ertek, Yalı Caddesi üzerinde bulunan balıkçı barınaklarının bulunduğu alandaki barakasına gelen kimliği belirsiz kişilerce balkonda tabancayla vurularak öldürüldü.Olayın ardından barakada narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla arama yapan Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Ekipler çevrede görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak, Hilmi Ertek’in öldürülmeden kısa süre önce bir marketten alışveriş yaptığı sırada kendisini takip eden kişileri belirledi.JANDARMAYA İSİMSİZ İHBAROlaydan kısa süre sonra 156 Jandarma İmdat hattını arayan ve adının açıklamayan bir kişi ise olayla ilgili bütün detayları vereceğini belirterek, rakam grubu açıklanmayan 34 AN ve 41 RL plakalı araçlarda bulunan şahısların olayı gerçekleştirdiğini, cinayetten bir gün önce aynı kişilerin Erikli Köyü sahiline Hilmi Ertek’i öldürmek için gittiklerini, aralarında uyuşturucu madde ticareti nedeniyle alacak verecek meselesinin olduğunu ve zanlıların Ertek’i vurduktan sonra araçlarla İstanbul’a geri döndüklerini söyledi.ÖZEL EKİP KURULDUOlayın birden fazla şüphelisinin bulunması ve olayda önce özel hazırlık yapıldığının jandarma tarafından tespit edilmesi üzerine, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca olayın aydınlatılması ve zanlıların yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda İstanbul ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı yaptıkları operasyonda şüpheliler T.P. (41), K.Ö. (26), O.İ. (20), C.B.G. (20), E.S. (33), V.T. (51), S.A. (22) ve D.A'yı (32) yakalayarak, gözaltına aldı. Aranan 2 kişinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulundukları bildirildi.Evlerde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve hintkeneviri tohumu ele geçirildi. Keşan’a getirilen 8 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan adliyesine sevk edildi.

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