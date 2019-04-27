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Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan denetim yaptı

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - JANDARMA Genel Komutanlığı, sorumluluk alanına verilen ilk otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter ile denetim yaptı. 215 aracın kontrol edildiği denetimde 11 araç sürücüsüne 2 bin...

Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan denetim yaptı

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - JANDARMA Genel Komutanlığı, sorumluluk alanına verilen ilk otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter ile denetim yaptı. 215 aracın kontrol edildiği denetimde 11 araç sürücüsüne 2 bin 613 TL trafik cezası kesildi.
Kuzey Marmara Otoyolu güvenliğinin Jandarma Genel Komutanlığı'na verilmesinin ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, İstanbul-Kocaeli arasındaki otoyolda havadan denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi kapsayan denetimde jandarma helikopteri, kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip, yol kenarlarında kurulan denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsiz ile bildirdi. Jandarma ekipleri de kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri durdurarak, ceza yazdı.
Denetimlerde, 'otoyol ve şehirler arası karayollarında gözlenen sağ şerit veya bankette uygunsuz durumda bekleme', 'ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı', 'tehlikeli şerit değiştirme', 'hatalı sollama', 'hız sınırını aşma', 'yakın takip ve karayolunda zorunlu haller dışında duraklama' gibi ihlaller yapan 11 araç sürücüsüne toplam 2 bin 163 TL para cezası kesildi. Denetimde 215 araç kontrolden geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, denetlemelerin artarak devam edeceğini bildirdi.
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