Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...
SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekatı'nda böyle görüntülendi
SAT ve SAS komandoları Fırat...
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli

Jandarma, kaybolan kadını kayak izlerinden buldu

BURSA, () - ULUDAĞ'da kayak yapan 56 yaşındaki A.B. isimli kadın yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156'yı arayarak kaybolduğunu bildiren ve daha sonra telefonu çekmeyen kadını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kayak...

Jandarma, kaybolan kadını kayak izlerinden buldu

BURSA, () - ULUDAĞ'da kayak yapan 56 yaşındaki A.B. isimli kadın yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156'yı arayarak kaybolduğunu bildiren ve daha sonra telefonu çekmeyen kadını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kayak izlerinden 1 buçuk saat sonra buldu.
Tatil yapmak için Uludağ’a çıkan A.B., saat 12.50’de Cennetkaya Mevkii’nde, yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156 Jandarma' ihbar hattını arayan A.B., kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Bu sırada ilerlemeye devam eden A.B., Soğukpınar Mahallesi’ndeki 400 metrelik yamaca ulaştı. Ancak bu bölgeden telefonu çekmediği için JAK timleri, kadına ulaşamadı. Bunun üzerine ihbarın geldiği son noktadan kar motorlarıyla kayak izlerini takip eden ekipler, 1.5 saat sonra A.B.'yi bir yamaçta buldu. 400 metrelik yürüyüşün ardından A.B. oteller bölgesine getirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.