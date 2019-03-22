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'Jandarma istihbaratçıyız' diyerek ev basıp, altın aradılar

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kapısını kırarak girdikleri evde kendilerini 'jandarma istihbaratçı' olarak tanıtarak altın arayan 5 kişiden 2'si yakalandı. Olay, 20 Mart gecesi Çilekli Mahallesi'nde...

'Jandarma istihbaratçıyız' diyerek ev basıp, altın aradılar

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kapısını kırarak girdikleri evde kendilerini 'jandarma istihbaratçı' olarak tanıtarak altın arayan 5 kişiden 2'si yakalandı.
Olay, 20 Mart gecesi Çilekli Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille mahalleye gelen 5 kişi, ellerindeki tabanca ve bıçakla Hüseyin T. (75) ve eşinin yaşadığı evin kapısını kırarak içeri girdiler. Kendilerini 'jandarma istihbaratçı' olarak tanıtan 5 kişi, Ankara'dan geldiklerini, uydudan evde 3 ton altın olduğunu tespit ettiklerini ve altınları alacaklarını belirterek, evde arama yapacaklarını söyledi. 5 kişiden 2'si evin odalarını ve tavan arasını ararken, 3 kişi ise evin kapısında bekledi. Yaşlı çift ve torunu kimliklerini sorduklarında ise şüpheliler sarı bir kimlik gösterdi. Evde arama yapan 2 kişi herhangi bir şey bulamayınca araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı. Yaşlı çift ve torunları durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma, yol güzergahındaki kameraları inceleyerek aracın plakasını tespit etti. Zanlıların kimliklerini tespit eden jandarma, H.İ.Ç (28) ve E.Ç.'yi (25) yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Jandarma olaya karışan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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