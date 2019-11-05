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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı
ANKARA merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli olan, istifa eden ve halen görevde bulunan 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması...
GÜVENLİK 05.11.2019, 11:59
ANKARA merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli olan, istifa eden ve halen görevde bulunan 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki askerlerin, kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen, 4'ü emekli, 3'ü istifa etmiş, 2'si ihraç edilmiş ve 8'i halen astsubay olarak görev yapan 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kent merkezli olarak 5 ilde operasyon başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki askerlerin, kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen, 4'ü emekli, 3'ü istifa etmiş, 2'si ihraç edilmiş ve 8'i halen astsubay olarak görev yapan 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kent merkezli olarak 5 ilde operasyon başlattı.
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