Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Kalkan, Vali Aksoy'u ziyaret etti

JANDARMA Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ata Kalkan, bölgedeki birlikleri denetlemek üzere geldiği Diyarbakır'da Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Güneydoğu'daki birlikleri denetlemek üzere Diyarbakır'a gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ata Kalkan Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Korgeneral Kalkan’a Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil de eşlik etti. Valilik şeref defterini imzalayan Korgeneral Kalkan, daha sonra valilik makamına geçerek burada Vali Aksoy’a Diyarbakır ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Bölgede yaşanan gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinin ardından Korgeneral Kalkan, Diyarbakır programına devam etmek üzere Valilikten ayrıldı.



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