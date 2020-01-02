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Jandarma ekiplerinden göçmen operasyonu
İZMİR'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 181 kaçak göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çeşme, Menderes, Bergama, Karaburun ve Dikili ilçelerinden,...
GÜVENLİK 02.01.2020, 12:52
İZMİR'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 181 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çeşme, Menderes, Bergama, Karaburun ve Dikili ilçelerinden, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarla 113 Afgan, 25 Somali, 16 Suriye, 15 Filistin, 11 Senegal ve 1 Mali uyruklu toplam 181 kaçak göçmen yakalandı.
Öte yandan 16 AGC 415 plakalı hafif ticari aracı durduran Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, organizatör olduğu iddia edilen H.T.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çeşme, Menderes, Bergama, Karaburun ve Dikili ilçelerinden, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarla 113 Afgan, 25 Somali, 16 Suriye, 15 Filistin, 11 Senegal ve 1 Mali uyruklu toplam 181 kaçak göçmen yakalandı.
Öte yandan 16 AGC 415 plakalı hafif ticari aracı durduran Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, organizatör olduğu iddia edilen H.T.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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