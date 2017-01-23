Jandarma, dağda kamp yaparken korkan 3 üniversiteliyi kurtardı

KONYA'nın Akşehir İlçesi'ndeki Sultan Dağları'nda kamp kuran ve gece olunca kurt ulumaları üzerine paniğe kapılan 3 üniversiteli, cep telefonu ile yardım isteyince harekete geçen ekipler tarafından kurtarıldı.

Akşehir İlçesi'nde akraba olan ve farklı üniversitelerde okuyan 18 yaşındaki Aziz Onur Yelken, 22 yaşındaki Gökhan Yelken ile Mehmet Yelken dün akşam Tekke Mahallesi üst tarafında bulunan 1400 metre yükseklikteki Sultandağı Mevkii'nde kamp kurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ateş yakıp balık pişiren gençler karanlıkta yakından kurt ulumaları duyunca korkuya kapıldı. Gençler, jandarma ve 112 ekiplerini arayarak yardım istedi.

Akşehir Akademi Dağcılık Ekip Üyesi Bayram Çini ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 saat arama çalışmasının ardından 3 genç mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.



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