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Jandarma aracı şarampole uçtu, 3 asker yaralandı

BİLECİK, () - BİLECİK'de yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole uçan jandarma aracındaki 3 asker yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Çukurören Köyü yakınlarında meydana geldi. 156 Jandarma İmdat hattına yapılan yangın ihbarının...

Jandarma aracı şarampole uçtu, 3 asker yaralandı

BİLECİK, () - BİLECİK'de yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole uçan jandarma aracındaki 3 asker yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çukurören Köyü yakınlarında meydana geldi. 156 Jandarma İmdat hattına yapılan yangın ihbarının ardından olay yerine gitmek için hareket eden jandarma er 23 yaşındaki S.B. yönetimindeki askeri araç, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole uçtu. Taklalar atan aracın sürücüsü S.B. ile jandarma astsubay 28 yaşındaki T.G. ve jandarma uzman çavuş 30 yaşındaki M.T. yaralandı.
Yaralı 3 asker, olay yerine sevk edilen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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