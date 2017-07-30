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Jandarma 887 motosikleti denetledi

Hüseyin TÜCCAR/BURSA,()-  BURSA’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 ilçede 54 ayrı noktada eş zamanlı yapılan kontrollerinde 1427 kişi ve 887 motorsiklet sorgulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet kullanımının...

Jandarma 887 motosikleti denetledi

Hüseyin TÜCCAR/BURSA,()-  BURSA’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 ilçede 54 ayrı noktada eş zamanlı yapılan kontrollerinde 1427 kişi ve 887 motorsiklet sorgulaması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet kullanımının yaygınlaşması üzerine 17 ilçede 54 ayrı noktada eş zamanlı kontrol yaptı. Özellikle hırsızlık, gasp ve kapkaç olaylarına karışan suç işleyen kişilerin bu tür araçlara yöneldiği belirten yetkililer, mevzuata uygun olmayan motosikletlerin asayiş kaçakçılık uyuşturucu ve terör olaylarında kullanabileceğini  göz önünde bulundurduklarını söyledi. Sorumluluk alanlarında denetim yapan ekipler 1427 kişi ve 887 motosikletin sorgusunu yaptı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 kişi gözaltına alınırken 3 gram Bonzai ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 76 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 31 motosiklet trafikten yasaklandı.

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