Jandarma 14 bin 494 kök hint kenevirine el koydu

KAYSERİ, () - KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bünyan, Develi ve Tomarza ilçelerinde yapılan operasyonda toplam 14 bin 494 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ekinciler mahallesinde 1 kişiye ait mısır tarlasında yapılan aramada mısırların arasına ekilmiş 14 bin 300, Develi ilçesi Çataloluk mahallesinde 101 kök, Tomarza ilçesi kömür mahallesinde de 93 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



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